Горняк22: Стало известно, когда Кипр откроет свои границы для россиян

Республика Кипр, вероятнее всего, откроет свои границы для российских туристов не раньше 1 апреля. До этого времени власти еженедельно будут оценивать эпидемиологическую обстановку в стране.

Как сообщили в посольстве РФ в Никосии, с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россию занесут в так называемую «серую» категорию в реестре министерства здравоохранения. Она исключает возможность приезда туристов из России на остров, сообщает ТАСС.

Кипрские власти разделят государства на несколько групп. Так жители стран, которые войдут в «красную» категорию, должны будут сдавать на родине и по прибытию ПЦР-тесты. «Оранжевой» группе необходимо будет сдавать только тест для въезда, а «зеленой» — анализы не понадобятся.

Также в ведомстве напомнили, что в минувшую среду власти Кипра внесли поправки к постановлению о постепенном возобновлении полетов и открытию аэропортов с 1 марта. Согласно этим поправкам статус российских туристов, а также жителей еще ряда стран будет в течение марта подвергаться еженедельному пересмотру в зависимости от эпидобстановки.

В диппредставительстве дали понять, что до 1 апреля Россия, вероятнее всего, не войдет в категорию стран, позволяющих туристам приезжать без специального разрешения и без пребывания на карантине.

Алтайская правда