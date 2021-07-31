Горняк22: «Интерпол» помог поймать педофила из Барнаула

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в изготовлении материалов порнографического характера в отношении несовершеннолетних.

В 2017 и 2020 годах мужчина совершал иные действия сексуального характера в отношении племянниц своей супруги. Девочкам на тот момент было 6 и 9 лет. Пользуясь тем, что они спали, обвиняемый совершал противоправные деяния, снимая все это на камеру мобильного телефона.

После он удалил видео, однако файлы автоматически были загружены на диск одного из сервисов интернета. Затем они были переданы в правоохранительные органы края через «Интерпол».

Следователь СК смог собрать достаточные доказательства, под тяжестью которых обвиняемый во всем признался. Кроме того, согласно заключению экспертизы, у мужчины обнаружено расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СК по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда