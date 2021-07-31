Горняк22: В ДТП на алтайской трассе погибли два человека

На трассе в Тальменском районе Алтайского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.

Авария произошла 29 июля на Чуйском тракте. 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Toyota Crown, двигался из Новосибирска в Барнаул. В машине были еще два пассажира. Предположительно, он совершал обгон и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП два пассажира легковушки погибли на месте. Сам водитель с различными травмами госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности произошедшего. Устанавливаются личности погибших, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Тальменский район

Алтайская правда