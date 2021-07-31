Горняк22: 38 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 29 июля сотрудники МЧС ликвидировали 38 возгораний.

При тушении пожаров было привлечено 217 человек личного состава и 69 единиц техники. От огня пострадал автомобиль в Белокурихе, несколько бань и домов в разных районах края, различные придомовые постройки по всему региону, а в Целинном районе сотрудники МЧС тушили загоревшееся сено.

В выходные горожане отправляются на дачи. Сотрудники МЧС сообщают, что участились случаи пожаров на загородных участках. Например, 27 июля в садоводстве «Прогресс» ликвидировали возгорание в садовом домике. Своевременно из него был эвакуирован газовый баллон, и удалось пресечь распространение огня на соседние участки. В тушении одного такого пожара участвовало 17 человек и 3 автоцистерны.

В регионе с 31 июля по 2 августа сохраняется высокая пожароопасность. Поэтому спасательные службы напоминают: в условиях сухой походы не сжигайте мусор и траву, не разводите костры, не бросайте непотушенные спички и сигареты на землю, не позволяйте детям играть с огнем.

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Пожар

Алтайская правда