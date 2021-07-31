Горняк22: Житель алтайского села избил до смерти знакомого

53-летнего жителя Шипуновского района Алтайского края признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собою смерть потерпевшего.

Как пишет СК по Алтайскому краю, в июне 2020 года осужденный распивал спиртные напитки в компании 61-летнего местного жителя. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого осужденный нанес знакомому не менее 4 ударов по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице спустя пару дней.

В ходе судебных разбирательств подсудимый признался в содеянном. Теперь он 8 лет будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Шипуновский район

Алтайская правда