Горняк22: На Алтае мужчина выложил в Интернет интимные фото своей подруги, которая решила его бросить

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Кулундинского района. Он выложил в Интернет интимные фотографии своей бывшей подруги.

Мужчина в течение 2,5 лет проживал с жительницей Новосибирска. В марте прошлого года женщина решила с ним расстаться. Оскорбленный сожитель захотел отомстить: с помощью популярного мессенджера он выложил в Интернет ее фото интимного характера и переписку. Таким образом, сведения о частной жизни стали доступны для просмотра ее родственникам и коллегам.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что обвиняемый распространял порнографические фотографии с использованием средств массовой информации.

Данными действиями он нарушил права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, пишет СК по Алтайскому краю.

Кулундинский район

Алтайская правда