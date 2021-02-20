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Алтайский край

Горняк22: Алтайский участковый спас из горящего дома мужчину

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В одном из сел Романовского района загорелся частный дом. Проезжающий мимо участковый спас из горящего строения хозяина жилья.

Проезжая вечером по улицам села Гуселетова, участковый капитан полиции Владимир Касачев заметил клубы дыма над жилым домом. Полицейский оперативно передал информацию в дежурную часть, а сам отправился к горящему дому. Открыв дверь полностью охваченной дымом веранды, участковый обнаружил лежащего без сознания хозяина жилья.

Касачев вытащил его на улицу и привёл в чувство. Мужчина сообщил, что в доме находятся еще два человека. Однако огонь уже отрезал путь в комнаты через дверь. С помощью соседа удалось разбить одно из окон, чтобы попасть в горящий доме. Но сильный огонь вновь не позволил прийти на помощь пострадавшим. 

Вскоре подоспели пожарные, которые ликвидировали крупное возгорание. В результате дом сгорел полностью, и в нем были обнаружены тела двух мужчин.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в настоящее время устанавливаются причины пожара.

Пожар | Романовский район 

Алтайская правда

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