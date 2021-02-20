Горняк22: Пассажирский автобус сбил женщину около остановки в Барнауле

Около остановки общественного транспорта по улице Юрина, 303 в Барнауле утром 19 февраля пассажирский автобус сбил женщину. Она получила серьезные травмы.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился в 07:50. По предварительным данным, наезд совершил водитель 1964 г.р. на автобусе Daimler Benz.

«Под колесами» оказалась женщина 1987 г.р. Пешеход получила телесные повреждения, была госпитализирована.

Фото: Дарья Сотникова

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Алтайская правда