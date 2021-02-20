ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Пассажирский автобус сбил женщину около остановки в Барнауле

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Около остановки общественного транспорта по улице Юрина, 303 в Барнауле утром 19 февраля пассажирский автобус сбил женщину. Она получила серьезные травмы.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился в 07:50. По предварительным данным, наезд совершил водитель 1964 г.р. на автобусе Daimler Benz.

«Под колесами» оказалась женщина 1987 г.р. Пешеход получила телесные повреждения, была госпитализирована.

Фото: Дарья Сотникова

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год

Фев 20, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar