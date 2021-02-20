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Алтайский край

Горняк22: Два сотрудника Бийской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии после ЧП на станции

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Два сотрудника Бийской ТЭЦ сильно пострадали в результате технологического сбоя на станции. Они находятся в отделении реанимации.

«Сейчас они в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в Сибирской генерирующей компании.

Это случилось вечером 18 февраля, без десяти минут восемь. Произошел сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. За этим последовала вспышка пыле-воздушной смеси.

Сработала автоматическая система пожаротушения станции. Сотрудники действовали по инструкции. О произошедшем сообщили в МЧС. Спасатели и скорая помощь оперативно прибыли на место.

Сейчас последствия ЧП ликвидировали. «Работа станции стабильна, угрозы теплоснабжению нет. Причины и точные обстоятельства происшедшего выясняются, создана специальная комиссия», — рассказали в СГК.

Фото: СГК

Новости Бийска 

Алтайская правда

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