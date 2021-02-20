Горняк22: СК начал проверку после ЧП на Бийской ТЭЦ

Следственный комитет начал проверку после технологического сбоя на Бийской ТЭЦ, в результате которого пострадали два сотрудника станции. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным регионального Следкома, вечером 18 февраля в котельном цеху АО «Бийскэнерго» велась подготовка резервного оборудования к запуску. В результате сбоя вспыхнула угольная пыль. 33-х и 25-тилетний работники станции получили термические ожоги тела.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Также проверят в действиях должностных лиц, отвечающих за технику безопасности на производстве, наличие признаков преступления по ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда)», — пояснила помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова.

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Алтайская правда