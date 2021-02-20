Горняк22: Сообщение о минировании здания судебных приставов в Барнауле оказалось ложным

Сообщение о минировании Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю по улице Пушкина, 17 в Барнауле оказалось ложным. Звонок о взрывном устройстве поступил в первой половине дня 19 февраля.

По данным источников «Алтайской правды», на место выезжали сотрудники полиции и МЧС, кинологи и скорая помощь. Были эвакуированы сотрудники и клиенты.

Выставлено оцепление. На месте работали кинологи. Но ничего подозрительного сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.

Сейчас сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю уже вернулись к работе. К сожалению, дозвониться до пресс-службы и получить подробные комментарии о случившемся пока не удалось.

Барнаул

Алтайская правда