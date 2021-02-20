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Алтайский край

Горняк22: В Турции обещают снять ограничения для туристов

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о возможном ослаблении ограничительных мер в стране. По словам президента, возвращение к нормальной жизни, возможно, уже начнется в марте. 

Планируется, что все провинции Турции разделят на несколько категорий на основе показателей инфицирования и вакцинации. Кроме того, в ближайшее время объявят план возобновления работы кафе и ресторанов.

Вероятнее всего Турция готовится к открытию летнего туристического сезона, который должен начаться с 1 апреля. Нынешние действующие ограничения значительно снижают заинтересованность россиян в отдыхе, поэтому в стране намерены их ослабить, сообщает портал TourDom.

Сегодня в Турции введен частичный комендантский час, закрыты кафе и рестораны, торговые центры и предприятия сферы услуг работают только в будние дни. Но самое неприятное для туристов — обязательное предъявление отрицательного ПЦР-тест при въезде. 

Алтайская правда

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