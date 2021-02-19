Горняк22: Фитнес-мошенникам из Барнаула грозит до 5 лет тюрьмы • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Фитнес-мошенникам из Барнаула грозит до 5 лет тюрьмы

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, как удалось раскрыть массовый обман наивных россиян. Перед судом предстанут четыре жителя Барнаула, которые обвиняются в мошенничестве.

Выяснилось, что 30-летние мужчины в течение двух лет размещали на сайтах предложения о продаже оригинальных фитнес-браслетов известной марки и геймпадов по заниженным ценам. Своим потенциальным покупателям продавцы сообщали, что товар будет направлен им почтой. В результате клиенты платили за браслет, а при получении посылок обнаруживали, что им прислали подделку.

Всего от действий злоумышленников пострадали 64 человека – жители 24 регионов России. Ущерб составил более 150 тысяч рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Барнаул 

Алтайская правда

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