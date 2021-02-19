Горняк22: Ветеринар ответил, могли ли условия содержания убить лошадь в приюте «Ласка» • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Барнаульский ветеринар Артем Кучер прокомментировал скандал, разразившийся вокруг умершей лошади в приюте «Ласка». Жители города сейчас гадают, что стало причиной произошедшего.

Как уже писала «Алтайская правда», в социальной сети появилось эмоциональное сообщение о том, что в приюте умерла кобыла, принадлежавшая одной из сотрудниц организации. В то же время в «Ласке» живет еще четыре лошади. Маловероятно, что условия их содержания значительно отличаются от условий, в которых находился заболевший питомец. По словам владелицы животного, вскрытие показало сердечную недостаточность, вызвавшую отек легких.

«Сотрудники приюта звонили мне по поводу этой лошади. У нее были все симптомы инфекционного заболевания, – сказал «Алтайской правде» ветеринар, руководитель центра помощи диким животным Артем Кучер. – Кони могут дышать только носом, а в данном случае был отек слизистой носовых ходов. Верхние дыхательные пути поражены, началось гнойное воспаление. Бедняга просто задохнулась. К сожалению, на тот момент, когда ко мне обратились, её было уже не спасти. И я сказал об этом сразу. Тем не менее дал несколько рекомендаций по лечению».

Доктор считает, что инфекция – наиболее вероятная причина произошедшего. Животное могло получить травму и случайно подхватить заразу, которая проявила себя спустя время.

Некоторые ярые зоозащитники придерживаются мнения, что до смерти эту лошадь довели неподобающие условия содержания, например, холодное помещение и недостаточное количество или качество корма. Мы спросили у ветеринара, насколько жизнеспособна эта версия.

«На самом деле в сёлах я встречал такие условия содержания лошадей, что вообще не понимал, как они могут быть до сих пор живы! Кони спокойно переносят до минус шестидесяти градусов, это очень выносливые существа. Холод им не страшен, а вот сквозняк представляет серьезную опасность. Вы знаете, что такое, действительно, жестокое обращение? Однажды я видел скакунов, помещенных в открытый фургон при температуре минус сорок. Их ещё везли с ветерком. Очень хотелось хозяина туда, к животным пересадить».

Он добавил, что знает, в каких условиях содержатся питомцы «Ласки», так как является еще и природоохранным инспектором. Периодически Артем выезжает туда с проверками.

«Да, не всё гладко. Бывает, недостаточно подстилки, например. Но тут надо учитывать, что организация очень большая, кадров не хватает. Сотрудники делают всё, что в их силах. В целом условия удовлетворительные, все животные накормлены», – считает Артем Кучер.

Ветеринар уверен, что не стоит торопиться обвинять кого-то в случившемся.

«Бывают обстоятельства, которые мы не можем изменить. Против законов природы не пойдешь. Животные иногда съедают что-то или случайно травмируются. Случается всякое и, к сожалению, не всё можно предусмотреть. Хотя лошадь, конечно, очень жаль», – заключил доктор.

Барнаул

Алтайская правда