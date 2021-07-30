Горняк22: В Барнауле у ЦУМа на пешеходном переходе сбили велосипедиста

ДТП на перекрестке Ленина — Димитрова Фото: Инцидент Барнаул

Барнаульцы, обсуждая происшествие, считают, что наверняка вина будет на водителе, который сбил велосипедиста на переходе, однако на самом деле виноват велосипедист

Днем 29 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, в районе барнаульского ЦУМа, сбили велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Кроме того, они рассказали, что у пострадавшего идет кровь.

Также сначала были сведения, что сбит мужчина, затем очевидцы уточнили, что сбили мальчика.

«Наверно велосипедист, как всегда, переезжал по пешеходному, а не вел велосипед», – размышляют барнаульцы.

Подробности ДТП выясняются.

ТОЛК