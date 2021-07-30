Горняк22: Грузовик смял легковушку на трассе Барнаул – Новосибирск

Трасса Фото: телеканал "Толк"

Грузовик развернуло поперек трассы, от легковой машины практически ничего не осталось, ее не только смяло, но и вынесло далеко на обочину дороги

Днем 29 июля на трассе Барнаул – Новосибирск перед Тальменкой произошло жесткое ДТП: грузовик смял легковую машину.

Предположительно, в ДТП есть погибшие. Об этом сообщают очевидцы, опубликовавшие видео в группе «Инцидент Барнаул».

Подробности выясняются.

Комментаторы под видео гадают, что за машина попала «под пресс» грузовой – одни думают, что это автомобиль ДПС, другие – Toyota Mark.

ТОЛК