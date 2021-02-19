Горняк22: На Алтае юношу осудили за интимную близость со школьницей и угон машины • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Юноша из алтайского села получил реальный срок за интимную связь с 15-летней школьницей. Кроме этого, его с товарищем их признали виновными в угоне автомобиля.

Как передает региональный Следком, инцидент произошел в июне 2020 года в одном из сел Табунского района. Парень вступил в интимные отношения со школьницей. Несмотря на взаимное согласие, это является уголовно наказуемым деянием.

Через месяц молодой человек вместе с приятелем угнал автомобиль, который находился в гараже в одном из домов.

18-ти и 19-летний парни дали признательные показания. В результате суд назначил им два и три с половиной года колонии общего режима.

Табунский район

Алтайская правда