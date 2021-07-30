Горняк22: Небольшие дожди и до +28 градусов ожидается 30 июля в Алтайском крае

Лето. Погода. Тепло Фото: Виталий Барабаш

К выходным в регион вернется потепление до +31 градуса, дожди прекратятся. Ночью сейчас температура воздуха опускается до +6 градусов

Днем 30 июля в Алтайском крае ожидается +23…+28 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди и грозы.

Утром местами опустится туман. Ветер подует северного направления, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, передает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

ТОЛК