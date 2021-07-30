Горняк22: Поздравления для лучших друзей к Международному дню дружбы, 30 июля

Подруги. Дружба Фото: Anemone123 с сайта Pixabay

Международный день дружбы – официальный праздник ООН и прекрасный повод сказать теплые слова друзьям – семье, которую каждый человек выбирает сам

Поздравления в Международный день дружбы в стихах

Как хорошо иметь друзей,

Ведь с ними можно веселиться,

А если что-то вдруг не так –

Проблемой можно поделиться.

Поздравляю с Днем друзей,

С Днем прекрасной дружбы!

Пусть живется веселей,

Ярче, добродушнее!

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

Поздравления с Днем дружбы в прозе

Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди. Пускай наша дружба только крепнет из года в год!

Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой, пусть будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего.

Дружба – это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни преград. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пускай никакая дурная сила не сможет их разорвать. С Международным днем дружбы!

Источник – Поздравок

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