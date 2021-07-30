Горняк22: Поздравления для лучших друзей к Международному дню дружбы, 30 июля
Подруги. Дружба Фото: Anemone123 с сайта Pixabay
Международный день дружбы – официальный праздник ООН и прекрасный повод сказать теплые слова друзьям – семье, которую каждый человек выбирает сам
Поздравления в Международный день дружбы в стихах
Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то вдруг не так –
Проблемой можно поделиться.
Поздравляю с Днем друзей,
С Днем прекрасной дружбы!
Пусть живется веселей,
Ярче, добродушнее!
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
Поздравления с Днем дружбы в прозе
Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди. Пускай наша дружба только крепнет из года в год!
Пусть наша дружба всегда будет прочной и крепкой, пусть будет фундаментом наших успехов. Поздравляю тебя с Международным днем дружбы и хочу пожелать всего самого лучшего.
Дружба – это великое дело. Для нее нет ни границ, ни замков, ни преград. Я желаю, чтобы весь мир был тесно опутан канатами дружбы. И пускай никакая дурная сила не сможет их разорвать. С Международным днем дружбы!
Источник – Поздравок