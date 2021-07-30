Горняк22: В Новосибирске женщина убила знакомого и спрятала его тело в шкаф

Место преступления Фото: СУ СК по Новосибирской области

Через несколько дней после преступления женщина рассказала своему сожителю о случившемся. Он в последующем сообщил в полицию

В Новосибирске суд приговорил 48-летнюю женщину к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за убийство 60-летнего знакомого и сокрытие его тела, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в январе этого года обвиняемая и потерпевший вместе пили алкоголь в его квартире. В какой-то момент между ними началась ссора. По словам женщины, мужчина якобы начал приставать к ней, и она, защищаясь, схватила нож и ударила его пять раз в грудь и живот. Он скончался на месте от полученных ран.

После этого подсудимая решила скрыть следы преступления, замыла следы крови, завернула тело потерпевшего в несколько слоев полиэтилена и спрятала в шкаф.

Обвиняемая полностью признала вину. Суд признал ее виновной по статье 105 УК РФ (Убийство).

Ранее в Новосибирске трое мужчин задушили в гараже своего знакомого и сожгли тело. Один из обвиняемых пошел на сделку со следствием и признался в убийстве семилетней давности.

ТОЛК