Горняк22: Каждой по 8 лет тюрьмы. Сотрудницам алтайского онкодиспансера вынесли приговор • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Троим фигурантам по скандальному делу о взятках в Алтайском онкодиспансере вынесли приговор. Суд назначил им по восемь лет лишения свободы со штрафом.

В региональном Следкоме сообщили, что реальные сроки получили три бывших высокопоставленных сотрудницы медучреждения – замглавврача по экономическим вопросам, начальник контрактной службы и главная медсестра.

Каждая из них в зависимости от роли признана виновной в получении денег от поставщиков медицинских изделий. Сумма взяток превысила 20 миллионов рублей. Незаконной деятельностью они занимались на протяжении двух лет — с 2015 по 2017 годы.

Кроме этих махинаций, суд посчитал доказанной вину замглавврача также в присвоении и растрате 1 млн рублей. Средства поступали в диспансер в качестве оплаты медицинских услуг.

Своей вины медработницы не признали. Процесс продолжался несколько лет. Сложность в расследовании уголовного дела, объем которого составил 90 томов, была обусловлена целым комплексом следственных действий.

На имущество осужденных наложен арест на общую сумму более 16 миллионов рублей. Сюда входят и ювелирные украшения стоимостью более 800 тысяч рублей.

Барнаул

Алтайская правда