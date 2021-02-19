Горняк22: Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на алтайской трассе • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на алтайской трассе

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

В Алтайском крае произошло ДТП с участием  пассажирского автобуса, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В сообщении сказано, что авария произошла  около 13 часов 45 минут на 4 км автодороги «Мостовой переход через р.Обь в Барнауле».

Предполагается,  в ДТП столкнулись три транспортных средства. Виновником аварии стал водитель «Нивы»  — мужчина 1982 года рождения. Он двигался из Барнаула в сторону Новосибирска, не справившись с управлением  допустил столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу», под управлением водителя — мужчины 1978 года рождения. От удара его отбросило в пассажирский автобус ПАЗ «Реал» под управлением водителя — мужчины 1962 года рождения.

В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров, не пострадали. После аварии пассажир автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» — женщина 1980 года рождения получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП | Первомайский район 

Алтайская правда

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