Горняк22: Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на алтайской трассе • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

В сообщении сказано, что авария произошла около 13 часов 45 минут на 4 км автодороги «Мостовой переход через р.Обь в Барнауле».

Предполагается, в ДТП столкнулись три транспортных средства. Виновником аварии стал водитель «Нивы» — мужчина 1982 года рождения. Он двигался из Барнаула в сторону Новосибирска, не справившись с управлением допустил столкновение с грузовым автомобилем «Исудзу», под управлением водителя — мужчины 1978 года рождения. От удара его отбросило в пассажирский автобус ПАЗ «Реал» под управлением водителя — мужчины 1962 года рождения.

В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров, не пострадали. После аварии пассажир автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» — женщина 1980 года рождения получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП | Первомайский район

Алтайская правда