ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Бастрыкин взял на личный контроль дело о покушении на убийство трехмесячного ребенка в Бийске

Горняк22
44 минуты Ago

Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трехмесячной девочки из Бийска. Председатель СК РФ Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела.

27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, выкинула свою 3-х месячную дочь. А потом последовала за ней. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в больницу.

Выяснилось, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет СК по Алтайскому краю.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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