Горняк22: Бастрыкин взял на личный контроль дело о покушении на убийство трехмесячного ребенка в Бийске

Следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трехмесячной девочки из Бийска. Председатель СК РФ Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела.

27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, выкинула свою 3-х месячную дочь. А потом последовала за ней. С травмами ребенок и женщина госпитализированы в больницу.

Выяснилось, что женщина воспитывает двух малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет СК по Алтайскому краю.

Новости Бийска

Алтайская правда