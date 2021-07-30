Горняк22: В Алтайском крае участились случаи мошенничества под предлогом компенсаций за БАДы

ГУ МВД Алтайского края сообщает, что участились случаи мошенничества под предлогом компенсации за БАДы. Полиция напоминает: никакого возврата денег или кэшбека действующим законодательством не предусмотрено.

Для обмана используют следующую схему. Мошенники обзванивают жителей края в поисках тех, кто активно пользуется биологически активными добавками к пище. В разговоре сообщают, что продукт был неэффективным и поддельным, поэтому за него полагается «компенсация» от 100 тыс. до 1 млн рублей. Однако преступники предлагают «заплатить налог» или «оплатить перевод денег» — под разными предлогами запутывают доверчивых граждан и обманным путем вынуждают перевести деньги на их счета.

Так, за последние два дня в результате подобных схем крупных сумм денег лишились жители Барнаула и Первомайского района.

Жительнице краевой столице позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей прокуратуры. Она сообщила, что организация, в которой потерпевшая покупала БАДы, ликвидирована, и всем пострадавшим полагается компенсация в размере 450 тыс. рублей. Под предлогом оплаты заявки, оформления страховки и инвалидности женщина перевела на указанные ей счета сумму гораздо больше — 590 тысяч рублей.

Житель Первомайского района попался на похожую уловку. Сначала ему позвонила якобы сотрудница прокуратуры, а затем начали звонить люди, представляясь сотрудниками банка и других учреждений. Предлог был таким же – компенсация за купленную ранее некачественную продукцию.

Потерпевшему предлагали сначала 500 тысяч рублей, а затем сумма дошла до миллиона. Под разными предлогами сначала он перевел 25 тысяч рублей для ухода от налога, затем по другим выдуманным причинам мужчина отправил все свои сбережения мошенникам – почти 610 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Ведутся оперативно-розыскные работы.

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Алтайская правда