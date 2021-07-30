Горняк22: Почти сутки искали алтайские спасатели заблудившуюся в лесу женщину

Успешно завершились поисково-спасательные мероприятия по поиску женщины в окрестностях Промышленного поселка Бийского района.

Накануне 48-летняя женщина собирала с родственниками в лесу ягоды и заблудилась. На поиски были выдвинулись сотрудники МЧС, администрация района, волонтеры и полициия, включая два кинологических расчета. Только на следующий день ее смогли обнаружить в 10 км от места пропажи. Состояние женщины удовлетворительное, госпитализация ей не потребовалась.

Подобных случаев немало. Зачастую к поисковой работе приходится привлекать большое количество людей и средств.

Например, 26 июля в 10 км от села Хабары в лесу потерялась 56-летняя женщина. С мужем она решила пособирать грибы и, спустя время, перестала выходить на связь. На еепоиски отправились 38 спасателей. Женщину нашли в 7 километрах от места пропажи.

А 24 июля возле села Боровлянка Троицкого района в лесу заблудилась 63-летняя местная жительница, которая отправилась за ягодами. На ее поиски было привлечено 16 человек и 3 единицы техники.

ГУ МЧС России по Алтайском краю напоминает о правилах безопасности в лесу. Если вы заблудились – не паникуйте. Постарайтесь прислушаться и услышать звук машин, или другие звуки. По мере возможности можно взобраться на дерево или возвышенность и оглядеться в поисках следов людей. Если не видите выхода, оставайтесь на одном месте, так вас будет легче найти.

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Алтайская правда