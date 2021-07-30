Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в реке Алей

СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления десятилетнего мальчика. Ребенка искали двое суток.

Днем 27 июля десятилетний мальчик ушел гулять на улицу в одном из сел Третьяковского района. Однако вечером ребенок домой не вернулся.

После длительных поисков 29 июля тело мальчика было обнаружено в реке Алей с признаками утопления.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка, пишет СК по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Третьяковский район

Алтайская правда