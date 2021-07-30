ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в реке Алей

Горняк22
44 минуты Ago

СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления десятилетнего мальчика. Ребенка искали двое суток.

Днем 27 июля  десятилетний мальчик ушел гулять на улицу в одном из сел Третьяковского района. Однако вечером ребенок домой не вернулся.

После длительных поисков 29 июля тело мальчика было обнаружено в реке Алей с признаками утопления.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка, пишет СК по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Третьяковский район 

Алтайская правда

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