Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в реке Алей
СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту утопления десятилетнего мальчика. Ребенка искали двое суток.
Днем 27 июля десятилетний мальчик ушел гулять на улицу в одном из сел Третьяковского района. Однако вечером ребенок домой не вернулся.
После длительных поисков 29 июля тело мальчика было обнаружено в реке Алей с признаками утопления.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка, пишет СК по Алтайскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.
Третьяковский район