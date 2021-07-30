Горняк22: Убийца, угонщик и поджигатель: алтайского рецидивиста будут судить по нескольким статьям

Троицким Следственным комитетом Алтайского края завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Целинного района. Он обвиняется сразу по трем статьям: убийство, поджог чужого имущества путем и угон.

Событие произошло в декабре 2020 года. Подозреваемый на фоне личной неприязни к одному из жителей облил его автомобиль горючей смесью и поджег. К счастью, в тот раз никто кроме имущества потерпевшего не пострадал.

Гораздо более тяжкое преступление мужчина совершил несколько днями позже. Он пришел к 60-летней односельчанке и без разрешения зашел к ней в дом. В ходе конфликта мужчина схватил два ножа и нанес ими поочередно 13 ударов в тело женщины. От полученных ран она умерла до приезда скорой помощи.

Также следствие установило, что обвиняемый причастен к угону автомобиля в одном из сел.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело уже направлено в суд, и рецидивист ожидает судебного решения.

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Целинный район

Алтайская правда