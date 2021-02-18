Горняк22: Многодетную семью спасли от пожара благодаря пожарному извещателю • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

В городе Алейске Алтайского края целую семью спас от гибели пожарный извещатель. Огня не было, но в доме произошло задымление, и если бы система не дала сигнал вовремя, неизвестно, чем это кончилось.

Около семи вечера понедельника, 15 февраля, поступил «знак» от пожарного извещателя, который установлен в доме по проезду Юности. Там проживает семья, стоящая на учете у социальных служб. На место происшествия поехали пожарные, медики, полиция, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огнеборцы пламени не увидели, но внутри дома пахло дымом и гарью. Оказалось, что печка перекалилась, но продолжала топиться, расширительный бак выплеснул жидкость, лишив дом водяного охлаждения.

В задымленном помещении находились хозяйка с сожителем и двое маленьких детей. Третий ребенок в это время гостил у бабушки. Спасатели вывели из дома людей, малышей передали родственникам. В итоге никто не пострадал.

Сейчас в регионе происходят сильные перепады температуры. Ночью холодно, а днем тепло. И причиной пожаров в домах с печным отоплением чаще всего становится перекал.

В этом доме относительно недавно – в октябре прошедшего года – установили пожарный извещатель. Сотрудники МЧС тогда проводили рейд по многодетным семьям, находящимся в социально-опасном положении.

Дым – самое опасное в пожаре. Он выделяет токсичные продукты горения и при определенной концентрации способен погубить в считанные секунды. Пожарный извещатель срабатывает вовремя – когда дыма еще немного, и тогда у людей есть время на эвакуацию. Этот маленький прибор спас уже немало жизней.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда