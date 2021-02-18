Горняк22: Телефонным мошенникам не удалось обхитрить алтайского водителя • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае полиция продолжает регистрировать случаи мошенничества. На этот раз аферистам не удалось довести задуманное до конца.

Как отмечает ГУ МВД по региону, 60-летний водитель молочной организации распознал обман и прекратил беседу. Все началось с того, что бийчанину позвонил незнакомец под видом сотрудника банка. Он стал уверять, что на имя мужчины ошибочно оформлен кредит на 300 тысяч рублей. Средства нужно снять и перевести на другой счет. К счастью, житель наукограда слышал о таких схемах мошенничества, поэтому злоумышленникам не удалось добраться до чужих денег.

Также мошенники орудуют в Барнауле. «Сотрудники банка» действуют по схеме: с вашей дебетовой карты была сделана сомнительная операция. Аферисты спрашивают – есть ли у вас онлайн-банк. Таким образом, они пытьаются узнать ваши личные данные.

Сотрудники правоохранительных органов призывают не доверять сомнительным звонкам. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные по картам. Будьте бдительны. Если вас обманули, сразу обратитесь в банк.

Барнаул | Новости Бийска

Алтайская правда