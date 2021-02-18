Горняк22: На Алтае задержана браконьерская семья, убившая косуль на полмиллиона рублей • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае задержали двух браконьеров, убивших трех косуль. Ущерб от их преступления оценен в полмиллиона рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, 46-летний отец и его 29-летний сын сели в УАЗ-Профи и поехали на охоту в Тогульский район. Животных они встретили в трех с половиной километрах от села Тогул. Стреляли из охотничьего ружья, которое купил и зарегистрировал сын.

Мужчин задержали в Кытмановском районе. В багажнике их машины заметили следы крови и клочки шерсти. Изъяли сам УАЗ, а также оружие и патроны.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По этой статье мужчинам может грозить штраф (от 500 тыс. до 1 млн рублей) или до пяти лет лишения свободы.

Фото: 22.мвд.рф

Кытмановский район | Тогульский район

Алтайская правда