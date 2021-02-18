Горняк22: Таможенники изъяли немаркированную обувь на 7 млн рублей в Барнауле • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Таможенники изъяли немаркированную обувь на 7 млн рублей в Барнауле

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

В одном из магазинов Барнаула таможенники выявили около 7 тысяч пар немаркированной обуви. Продукцию пытались ввезти в Россию.

При досмотре помещений и территорий торгового зала нашли 6 988 пар контрафактной обуви на сумму более 7 млн рублей, сообщают в Алтайской таможне.

Товар изъят из оборота. Возбуждено уголовное дело. Нарушителей ждет административная или уголовная ответственность.

Напомним, с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах

Фев 18, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Госдуме предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан

Фев 18, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Алтайский фонд микрозаймов в 2020 году профинансировал проекты малого бизнеса региона на сумму более 1 млрд рублей

Фев 18, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 18.02.2021: Изменения в регистрации индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Федеральной налоговой службе

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: В Алтайском крае началась подготовка к проведению Первенства России по боксу среди юниоров

Фев 18, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь провел рабочую встречу с новым генконсулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном округах

Фев 18, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar