Горняк22: Таможенники изъяли немаркированную обувь на 7 млн рублей в Барнауле • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

В одном из магазинов Барнаула таможенники выявили около 7 тысяч пар немаркированной обуви. Продукцию пытались ввезти в Россию.

При досмотре помещений и территорий торгового зала нашли 6 988 пар контрафактной обуви на сумму более 7 млн рублей, сообщают в Алтайской таможне.

Товар изъят из оборота. Возбуждено уголовное дело. Нарушителей ждет административная или уголовная ответственность.

Напомним, с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Барнаул

Алтайская правда