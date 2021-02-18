Горняк22: Лидер «алтайской» ОПГ отделался условным сроком за многомиллионные аферы • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Лидер «алтайской» ОПГ отделался условным сроком за многомиллионные аферы

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

В Алтайском крае 39-летний главарь ОПГ признан виновным в незаконной банковской деятельности. Он получил условный срок.

Мужчина полностью признал свою вину. Преступное сообщество было создано в 2014 году. Участники банды в период с сентября 2014 по декабрь 2017 года на территории Барнаула осуществляли махинации через подконтрольные фиктивные организаций.

Они привлекали на их расчетные счета денежных средства  клиентов, которые впоследствии обналичивали. Всего было задействовано более 112 миллионов рублей. В результате они смогли «заработать» 7 миллионов рублей.

Лидер ОПГ в 2019 году по липовым документам смог покинуть территорию Алтайского края, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.В прошлом году его задержали.

Суд назначилему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с испытательным сроком 4 года.

Барнаул 

Алтайская правда

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