Горняк22: Туроператоры ожидают рекордных продаж благодаря программе кешбэка • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

Продажи туров по России могут вырасти благодаря запуску третьему этапу программы туристического кешбэка, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). На втором этапе акции кешбэка приняло участие около трех тысяч турагентств. Весной туроператоры надеются на дальнейшее увеличение продаж и активности агенств.

По данным туроператоров, если на первой волне кешбэка было 480 турагентов-партнеров компании, то во время второй – уже 2700 агентств. Программа кешбэка помогает турбизнесу экономить деньги на продвижение и рекламу туров по России. По мнению экспертного сообщества, турагентам надо перестать бояться продавать туры по России.

Туроператоры ожидают, что третий этап программы кешбэка будет в разы успешнее, чем первые два. Благодаря туристическому кешбэку возросла популярность туров выходного дня.

Напомним, какие были условия ранее: продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей. Он обязан включать проживание в гостиницах, которые прошли обязательную классификацию. Сюда же относятся и круизные маршруты с проживанием на корабле. То есть субсидируются четыре вида отдыха: водный, экологический, сельский, культурно-познавательный.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей государство вернет 5 тысяч рублей. Если путевка обошлась в сумму от 50 до 75 тысяч рублей, то кэшбэк составит 10 тысяч рублей. При путешествии стоимостью свыше 75 тысяч рублей поступит субсидия в размере 15 тысяч рублей.

Алтайская правда