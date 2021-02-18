Горняк22: Туристический сезон-2021 находится под угрозой в европейских странах • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

В туриндустрии, в авиационном и ресторанном бизнесе не верят в скорый конец эпидемии. Своим мнением по ситуации поделилась ранее глава департамента общественного здравоохранения при израильском минздраве Шарон Альраи-Прайс.

В своей речи она перечеркнула все планы средиземноморских стран на восстановление нормальной жизни и полноценного массового туризма летом 2021 года, что ожидалось после достижения 60-70% вакцинации населения.

Она рассказала, что израильский опыт прививок от коронавируса, а эта страна находится в мировых лидерах по темпам вакцинации, показал её низкую эффективность.

Эпидемиологическая обстановка в Израиле остается крайне тревожной. Главная причина – британский штамм коронавируса. По ее мнению, массовая вакцинация не обеспечит в стране коллективный иммунитет. В качестве необходимых мер первым делом представитель Минздрава назвала категорический отказ от послаблений для приезжающих из-за границы.

Надежда на вакцинацию оказалась настолько сильной, что в Европе сместил даже месяцы основного спроса туристов: число ранних бронирований туров на бархатный осенний сезон превысило количество летних бронирований традиционно самого высокого сезона.

Эксперты связали это с пессимистичными прогнозами по поводу темпов вакцинации: ещё недавно чиновники полагали, что достигнуть 70% вакцинации населения страны Европы смогут лишь к концу августа, поэтому туристы стали массово менять свои планы на отпуск, перенося их с лета на осень.

Алтайская правда