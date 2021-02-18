Горняк22: Денисова пещера на Алтае: в чем ее уникальность и главные достопримечательности • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

Если в Монголии гордятся Чингисханом, а в Казахстане Золотым человеком из царского сакского кургана, то Алтайский край попал в анналы всемирной истории благодаря находке в 2008 году фаланги пальца руки древнего человека в Денисовой пещере.

Международные исследования показали, что мизинец из недр пещеры в Солонешенском районе принадлежит новому виду человека. Его ДНК отличается от ДНК неандертальца и вида Homo sapiens, но ближе к неандертальцу. Возможно, ветвь денисовских людей отделилась от эволюционного древа около 700 тысяч лет назад. А найденная окаменелость – фрагмент скелета девочки, жившей 30 – 70 тысяч лет назад.

В итоге, проехав всего 250 км от Бийска на юго-запад сначала по асфальту до Солонешного, потом по гравийке вдоль быстрого Ануя, вы попадете, по признанию «Википедии», на один из самых известных археологических памятников России.

Без излишней скромности место это назвали «Колыбелью человечества», о чем свидетельствуют не только научные труды, но и соответствующий памятный знак с указателями до самых известных обитаемых в древности пещер в Европе, Азии и Африке.

Полезная площадь Денисовой пещеры около 270 кв. метров, что сравнимо с размерами современного коттеджа в трех уровнях. Здесь есть система вентиляции – дыра в «потолке». Безупречное водоснабжение – из реки Ануй. Отопление – дровяное, по сезону. Но даже отечественные археологи предпочитают жить в маленьких дощатых домиках базового лагеря. Ведь канализация и вывоз бытовых отходов в темной загадочной полости отсутствуют напрочь, что оказалось большим плюсом. Тонюсенькие культурные слои занимают несколько метров по вертикали. В них нашли много интересного, включая несколько зубов современников той самой девочки, ожерелье из скорлупы страуса, браслет каменного века, а также несколько ведер пуль и наконечников стрел.

Еще одна достопримечательность пещеры – так называемый дождевой камень. Если отколоть от него кусочек, то непременно пойдет дождь. Сейчас он находится в саркофаге из толстых досок – именно поэтому нынешняя осень такая сухая и теплая, уверены старожилы Солонешенского района.

Здесь несколько баз и гостевых домов, ведь рядом с «Колыбелью человечества» находится и популярный каскад водопадов на реке Шинок. Местные души не чают в туристах. Зато пасечники, увидев чужие автономера, тут же поднимают цену на местный притаежный мед с полутора тысяч за трехлитровую банку до двух тысяч рублей. Интересно, где они набрались этих генов?!

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Алтайская правда