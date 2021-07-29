Горняк22: В Алтайском крае отец, избивавший своих детей, отправится за решетку

Мужчину из Алтайского края приговорили к тюремному сроку за истязание своих детей.

В Славгороде приговорили мужчину, систематически избивавшего шестерых своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщают на официальном сайте прокуратуры Алтайского края. Мужчина наносил удары руками, ремнем и черенком лопаты. Отмечается, чтов один изтаких случаев он сломал своему 12-летнему сыну руку. Все эти процедуры мужчина причинял, якобы, в воспитательных целях.

Отец вину свою полностью признал, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 5 месяцев в колонии общего режима.

Также суд признал доводы адвоката о суровости наказания и его прошения о замене реального срока на условный необоснованными.

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Алтайская правда