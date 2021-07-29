Горняк22: В Барнауле произошел хлопок бытового газа. Есть пострадавшие

В многоквартирном доме в Барнауле произошел хлопок бытового газа.

Происшествие случилось утром 28 июля в доме по улице Молодежной, 37. В одной из квартир произошел хлопок бытового газа. Пожилая женщина и девочка пострадали в результате инцидента. Их госпитализировали.

На место оперативно выехали службы МЧС, скорой помощи, Управление по делам ГОЧС г.Барнаула. На месте происшествия работают глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Вопрос находится на личном контроле у главы города Вячеслава Франка. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Барнаул

Алтайская правда