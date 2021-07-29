Горняк22: В Барнауле нашли 40 граммов наркотиков в дамской сумочке у девушки

В Барнауле девушку подозревают в хранении крупной партии наркотических веществ.

Жительница Хабарского района Алтайского края, по версии правоохранителей, приехав в краевую столицу заказала через Интернет наркотические средства. Координаты «закладки» — места, куда продавец поместил наркотики, ей сообщили в смс-сообщении.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, девушку задержали на месте. В её дамской сумочке обнаружили два свертка с веществами. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики весом 35,7 граммов и 6,1 граммов.

Подозреваемую задержали. Уголовное дело возбудили по по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Барнаул

Алтайская правда