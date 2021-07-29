Горняк22: Рейды на «Планете Q»: что произошло в барнаульском развлекательном комплексе

Барнаульский развлекательный комплекс после вечеринки 23 июля подвергся рейдам.

Популярный комплекс «Планета Q» известен среди барнаульцев по двум причинам: это место, в котором любят отдыхать горожане. И это место, где всегда громко играет музыка и шумят люди. В полицию регулярно поступают жалобы на этот объект от жителей Барнаула — претензии по нарушению тишины чаще всего. Об этом «АП» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

23 июля именно там проходила вечеринка – фестиваль автозвука. И это несмотря на ограничения по проведению массовых мероприятий. О том, что со стороны комплекса с бассейнами доносится громкая музыка писали даже в соцсетях. А с рейдами в модное барнаульское место отправилась полиция.

Как рассказали в ГУ МВД по краю, в ходе рейдов был составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ — Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Что будет с «Планетой Q»? Скорее всего, администрация комплекса заплатит штраф в размере от 200 тысяч рублей. Или приостановит деятельность на срок до 90 суток.

Несмотря на это, развлекательный комплекс все-таки запланировал шумные встречи на последние дни июля — посетителей заведения ждут серии пенных вечеринок.

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Барнаул

Алтайская правда