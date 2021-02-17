Горняк22: Барнаульца будут судить за взятку судебному приставу • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Завершено расследование уголовного дела в отношении барнаульца, обвиняемого в попытке дать взятку в крупном размере судебному приставу за незаконные действия.

Как сообщила «АП» помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, в ноябре 2020 года мужчина, действуя в интересах представителя одного из взыскателей, дал взятку 50 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю УФССП России по краю в качестве первой части на общую сумму 200 тысяч рублей. За эти деньги тот должен был принять выгодное для взяткодателя решение, касающееся продажи транспорта, арестованного в рамках исполнительного производства.

Но добиться своей цели ему не удалось. Вскоре о попытке подкупа стало известно правоохранителям. В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Теперь уголовное дело в отношении фигуранта направлено в суд.

Барнаул

Алтайская правда