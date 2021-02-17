Горняк22: В Барнауле девушку будут судить за покупки с чужой карточки • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Жительница Барнаула решила, что потеряла в магазине банковскую карточку. Однако выяснилось, что другая горожанка украла ее, потратив все деньги, которые лежали на банковском счете.

Накануне в полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что в продуктовом магазине потеряла свою банковскую карту, после чего стала получать уведомления о покупках в различных магазинах. Таким образом, с ее счета неизвестные сняли 18 827 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана ранее судимая за хранение наркотических средств 29-летняя девушка. Она призналась в содеянном, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Барнаул

Алтайская правда