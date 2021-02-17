Горняк22: Алтайский сельчанин из мести поджег баню соседки • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Буквально по горячим следам удалось задержать подозреваемого в поджоге бани в одном из сел Заринского района. Поджигателем оказался местный житель, который таким образом хотел отомстить поссорившейся с ним соседке.

Накануне 33-летний житель села Новокопылово поругался со своей соседкой. Дважды судимый за кражи мужчина решил отомстить повздорившей с ним женщине. Но выбрал довольно оригинальный способ.

Ночью взял канистру с бензином и пошел на «дело». Он облил и поджег баню. Но другой сосед увидел разгорающийся пожар, поэтому пламя успели вовремя потушить.

Свою вину поджигатель отрицать не стал. В настоящий момент устанавливается сумму причиненного ущерба, после будет возбуждено уголовное дело. По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, за данное преступление предусмотрено лишение свободы до пяти лет.

Пожар | Заринский район

Алтайская правда