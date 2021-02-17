Горняк22: Следком начал проверку по факту халатности при эксплуатации ТЭЦ в Яровом • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

СК Алтайского края начал доследственную проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации края при эксплуатации теплоэлектроцентрали в Яровом.

11 февраля на яровской ТЭЦ произошла очередная авария. Она привела к временной остановке двух паровых котлов и нарушению температурного режима в домах.

Подобные аварии происходят регулярно с 2018 года. Однако, несмотря на очевидные проблемы, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер для устранения причин аварий. По данным следствия, с 2018 года на ликвидацию аварийных ситуаций из краевого бюджета было выделено около 125 млн рублей. Однако проблема не решена до сих пор, несмотря неоднократное введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

В ходе проверки следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Новости Яровое

Алтайская правда