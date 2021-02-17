Горняк22: Бывший алтайский полицейский обвиняется во взяточничестве и торговле алкоголем • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Бывший алтайский полицейский обвиняется во взяточничестве и торговле алкоголем

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД РФ по АК». Он обвиняется в продаже немаркированного алкоголя и табачных изделий, а также в получении взяток и других коррупционных преступлениях.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы полицейский совместно со своими родственниками хранили и продавали немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, табачные изделия.  В том числе, ранее изъятую сотрудниками полиции и находящуюся на хранении в отделе УМВД.  Было реализовано продукции на сумму более 130 тысяч рублей.

Кроме того, должностное лицо дало указание своим подчиненным составить и подписать фиктивные акты о применении различного оборудования и его ремонта. В результате этих действий обвиняемый присвоил более 220 тысяч рублей.

Также, в 2017 -2019 годах при участии обвиняемого были заключены 15 контрактов с различными организациями на ремонт средств связи для органов полиции. За взятку в более 1 млн 350 тысяч  руб. бывший полицейский включал в конкурсные заявки дополнительные сведения, которые помогли победить конкретному поставщику.

В целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 11 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Алтайская правда

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