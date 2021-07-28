Горняк22: На Алтае рыбак забил друга монтировкой, припомнив старые обиды
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Мужчины пошли вместе на рыбалку. Там они распивали спиртное и поругались из-за былых обид. Позже тело погибшего нашли в водоеме
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Новичихинского района, которого подозревают в убийстве друга, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, двое мужчин приехали порыбачить на пруд. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора – вспомнились старые обиды. Тогда мужчина взял монтировку и не менее семи раз ударил друга по голове. Позже он сам заявил об исчезновении приятеля, тело которого нашли в воде с признаками утопления.
Сейчас подозреваемого поместили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что житель Рубцовска приревновал соседа к жене и убил его в пьяной ссоре.