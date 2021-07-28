Горняк22: Юпитер вернулся в созвездие Водолея: что это значит для любви и здоровья

Юпитер. Планета. Космос Фото: Michael Watts с сайта Pixabay

В среду, 28 июля, Юпитер вернулся в знак Водолея. Следующие за этим событием полгода не сулят больших проблем, обещают астрологи

Благодаря тому, что Юпитер находится в созвездии Водолея, оставшаяся часть 2021-го будет благоприятной для смены работы и направления в бизнесе. Несмотря на ретроградность, планета поможет «все разрулить», если быть открытым миру и упорно работать.

Астрологи сайта DailyHoro.ru рекомендуют людям в отношениях не совершать наглых и эгоистических поступков. Если быть добрым и внимательным ко второй половинке, в паре будет царить гармония.

Конец осени – начало зимы станет благоприятным временем для знакомств и свиданий.

Чем больших успехов люди будут достигать в работе и делах, тем лучше будет настроение и самочувствие, обещают астрологи.

Юпитер в Водолее не повлияет на здоровье. Разве что подарит мотивацию для борьбы с вредными привычками. Пребывание этой планеты в знаке Водолея, как правило, заставляет людей более внимательно относиться к самочувствию.

Юпитер пробудет в знаке Водолея до 29 декабря.

ТОЛК