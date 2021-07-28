Горняк22: Коттедж директора скандально известного холдинга можно купить в Барнауле

Бывший коттедж О. Антипиной Фото: коллаж, "ЮТендер"

В Барнауле выставили на торги коттедж обанкротившегося руководителя известного холдинга «Изумрудная страна» Ольги Антипиной

Имущество бывшей совладелицы крупного скандально известного алтайского холдинга «Изумрудная страна» выставили на торги. В лот входит земельный участок, занимающий 1 133 кв. метра, и жилой дом площадью более 200 кв. метров. Объект расположен в Барнауле в тупике 1-м Вешнем (на Горе), следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Стоимость лота стартует от 14,8 млн рублей. Прием заявок начался с 26 июля, а сами торги пройдут 1 сентября. Ранее дом с землей уже пытались пустить с молотка несколько раз, но желающих приобрести объект не оказалось.

Судя по фото, которые представил «Толку» организатор торгов «ЮТендер», коттедж выполнен из кирпича и имеет три уровня, включая мансардный. На них расположилось несколько спален, два санузла, прихожая, котельная, балкон. Внутри помещений выполнен свежий ремонт, но отсутствует мебель, люстры, шторы.

Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"Коттедж Ольги Антипиной Фото: "ЮТендер"

На участке имеются отдельные здания гаража и бани из сруба. Во всему периметру растут сосны – тупик 1-й Вешний располагается фактически в ленточном бору на берегу Оби. Вокруг сплошь элитное жилье, неподалеку находится горнолыжный комплекс «Авальман» и Змеиногорский тракт.

Напомним, несколько лет назад в холдинге «Изумрудная страна» была выявлена крупнейшая мошенническая схема, в результате которой десятки предприятий агропромышленного комплекса Алтайского края стали банкротами. Также многомиллиардный ущерб нанесен Россельхозбанку, руководитель которого участвовал в афере.

Баня на территории коттеджа О. Антипиной Фото: «ЮТендер»

В связи с этим в 2018 году суд вынес приговор нескольким участникам дела. В том числе реальный срок в 6,5 года получила и Ольга Антипина. Но будучи уже под следствием, 55-летняя женщина родила. Ее адвокаты добились того, что отбывать наказание обвиняемая начнет в 2031 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Кстати, уже в 2017 году она вступила в процедуру банкротства физлица, в рамках которого началась реализация ее имущества. Из судебного решения следует, что она и ее сестра задолжали 1,5 млрд рублей. Позднее банкротом признан и ее супруг Александр Антипин (еще один совладелец «Изумрудной страны»), который накопил перед кредиторами долг в 600 млн рублей.

ТОЛК