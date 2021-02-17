Горняк22: Турция готовится к «войне» за российских туристов • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

В 2021 году ожидаются серьезные разборки между странами за российский турпоток. И в Турции уже опасаются, что могут проиграть в этой битве за туриста.

По словам президента рабочей группы по туризму Анталии Реджепа Явуза, с потерей половины «туристического пирога» из-за пандемии началась жесткая конкуренция между странами. Так, сегодня Египет, Дубай, Кипр, Греция, и даже Испания, не спускают глаз с российских путешественников, пишет Турпром.

Турецкий чиновник отметил, что обстановка в этой отрасли сегодня напоминает «беспощадную войну». И если в 2020 году турецкая сторона была спокойна по поводу российского туррынка, так как путевки предлагались только на Занзибар и в Дубае, которые не являлись серьезными конкурентами пляжам в Анталии. То в 2021 год все будет совсем по-другому: в схватку за русских туристов вступят Египет, Кипр и Греция, которые готовятся открыть свои границы и намерены восстановить ослабленную коронавирусом туриндустрию.

По оценке турецких экспертов, скоро Египет начнет завлекать российских туристов дешевыми ценами, поэтому Турции придется вступить в ценовую войну. А пандемия значительно опустошила финансовые заначки турецких отелей и турбизнеса, поэтому сезон ожидается очень непростым.

Алтайская правда