ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле произошло ДТП на пересечении Ленина и Гоголя

Горняк22
17 часов Ago

ДТП с участием сразу трех машин произошло вечером 25 июля 2021 года в Барнауле. Рядом с Дворцом бракосочетания столкнулись Porsche Macan, Toyota Land Cruiser и Honda Fit.

О происшествии сообщила девушка в сообществе «Инцидент Барнаул» сети «ВКонтакте». Как отметила девушка, после столкновения между водителями произошла громкая словесная перепалка. На место события прибыло два экипажа ДПС.

В комментариях пользователи сети негативно высказались по поводу «дорогой» аварии. Водителей назвали «мажорами», которые презирают скоростной режим и нарушают правила дорожного движения.

Ранее в Барнауле насмерть сбили девушку.

Фото: Инцидент Барнаул

Барнаул 

Алтайская правда

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