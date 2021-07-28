Горняк22: В Барнауле произошло ДТП на пересечении Ленина и Гоголя
ДТП с участием сразу трех машин произошло вечером 25 июля 2021 года в Барнауле. Рядом с Дворцом бракосочетания столкнулись Porsche Macan, Toyota Land Cruiser и Honda Fit.
О происшествии сообщила девушка в сообществе «Инцидент Барнаул» сети «ВКонтакте». Как отметила девушка, после столкновения между водителями произошла громкая словесная перепалка. На место события прибыло два экипажа ДПС.
В комментариях пользователи сети негативно высказались по поводу «дорогой» аварии. Водителей назвали «мажорами», которые презирают скоростной режим и нарушают правила дорожного движения.
Ранее в Барнауле насмерть сбили девушку.
Фото: Инцидент Барнаул
Барнаул