Горняк22: В Барнауле таксист украл у пассажирки мобильный телефон

В Барнауле водитель такси похитил у девушки телефон.

В краевой столице подозревают таксиста в краже телефона у пассажирки. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отделение полиции обратилась 24-летняя девушка с заявлением о пропаже телефона. По словам потерпевшей, гаджет обошелся ей в 40 тысяч рублей и она оставила его в такси.

После проверок полицейские установили, что телефон присвоил себе водитель такси. Мобильник у мужчины изъяли, а самого отпустили под подписку о невыезде.

Теперь водителю такси грозит наказание за преступление по статье 158 УК РФ – Кража, с причинением значительного ущерба гражданину.

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Барнаул

Алтайская правда