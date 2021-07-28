ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Барнауле таксист украл у пассажирки мобильный телефон

Горняк22
17 часов Ago

В Барнауле водитель такси похитил у девушки телефон.

В краевой столице подозревают таксиста в краже телефона у пассажирки. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отделение полиции обратилась 24-летняя девушка с заявлением о пропаже телефона. По словам потерпевшей, гаджет обошелся ей в 40 тысяч рублей и она оставила его в такси.

После проверок полицейские установили, что телефон присвоил себе водитель такси. Мобильник у мужчины изъяли, а самого отпустили под подписку о невыезде.

Теперь водителю такси грозит наказание за преступление по статье 158 УК РФ – Кража, с причинением значительного ущерба гражданину.

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Барнаул 

Алтайская правда

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